Фирсов будет подавать иск в ЕСПЧ, если ВАСУ не восстановит его депутатские полномочия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам возле здания ВАСУ перед подачей иска.

"Я буду подавать в Высший административный суд. Вот сейчас несу этот иск, большой иск, тщательно продуманный и проверенный. После того как суд примет решение, если он примет неудовлетворительное решение, я буду подавать в Европейский суд по правам человека", - отметил Фирсов.

Он отметил, что в его иске двое ответчиков - партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и Центральная избирательная комиссия.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Николай Томенко и Фирсов вышли из фракции БПП из-за несогласия с ее действиями.

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25 марта съезд партии БПП "Солидарность" принял решение о досрочном прекращении полномочий Томенко и Фирсова в связи с выходом из состава парламентской фракции.

28 марта ЦИК на основании решения партийного съезда признала избранными и зарегистрировала народными депутатами от БПП Александра Бригинца и Дмитрия Белоцерковца вместо Томенко и Фирсова.

Статья 81 Конституции предусматривает, в частности, что в случае невхождения народного депутата, избранного от партии, в состав депутатской фракции этой партии или выхода народного депутата из состава такой фракции, его полномочия прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей партии со дня принятия такого решения.

В то же время в Украине нет закона, предусматривающего процедуру прекращения депутатских полномочий, в частности, из-за выхода из фракции, которая была сформирована соответствующей политической партией.

2 апреля Томенко заявил, что обжаловал в Высшем админсуде решение партии БПП "Солидарность" о лишении его депутатских полномочий.