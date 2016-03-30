Сакварелидзе не хочет возвращаться в ГПУ

Такое решение он объяснил тем, что в ведомстве работают люди из старой системы, передает "5 канал".

"Я не буду работать в той прокуратуре, где работают с заказными делами, где работают люди, которые возвращаются со старой системы, где работают люди, которые меня вносили в "черный список Царева", - отметил Сакварелидзе.

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Кроме того, экс-заместитель главы ГПУ добавил: "Я не вернусь в ту систему, где мы будем заниматься дальнейшим "шокинизмом" и самообманом".

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Генпрокуратуре сообщили, что заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе уволили из органов прокуратуры.

На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики". Позже в тот же день Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.