Американский вояж Порошенко

Первый саммит по ядерной безопасности прошел в Вашингтоне в 2010 году, после того, как годом ранее президент США Барак Обама обозначил ядерный терроризм самой непосредственной и чрезвычайной угрозой для глобальной безопасности.

Нынешний саммит, который пройдет 31 марта - 1 апреля 2016 года в Вашингтоне, определит шаги для минимизации использования высокообогащенного урана, борьбы с ядерной контрабандой и предупреждения, выявления и пресечения попыток ядерного терроризма. «Соединенные Штаты стремятся к усилению глобальной архитектуры для ядерной безопасности, которая носит комплексный характер, основывается на международных стандартах, создает уверенность в реализации ядерной безопасности наций в результате снижения мировых запасов ядерных оружейных материалов», - рассказал УНИАН представитель Госдепартамента США Джошуа Бейкер.

"Мы не можем позволить себе ждать акта ядерного терроризма, и должны работать вместе, чтобы коллективно поднять наши стандарты для ядерной безопасности", - считают в Госдепе.

Будапештские гарантии

Украина в прошлом много сделала для ядерного разоружения и для пропаганды мирного атома. Так, всего несколько лет назад – 22 марта 2012 года, Украина в полном объеме выполнила взятые на себя обязательства, обеспечив вывоз в РФ, при содействии США и МАГАТЭ, последней партии высокообогащенных ядерных материалов из Харьковского физико-технического института.

А буквально накануне нынешнего саммита, президент Украины и посол США осуществили контрольный запуск установки «Источник нейтронов» в Харькове (проект разработан при поддержке США в рамках программ о нераспространении ядерного оружия). Эта установка позволит проводить Украине современные исследования в различных областях науки и техники, разрабатывать практически весь спектр радиоизотопов для нужд медицины и промышленности, а также решать проблемы ядерной энергетики, продлевать сроки эксплуатации атомных электростанций. Кроме того, Украина возобновляет поставки американского ядерного топлива, тем самым, снимая зависимость от российских компаний, которые производили топливо для атомных реакторов Украины. Также смена поставщика вызвана опасностью техногенной катастрофы, в случае перебоя с поставками…

Поэтому для Украины саммит по ядерной безопасности – это, в том числе, главная площадка для напоминания мировому сообществу и, в частности, США, как гаранту территориальной целостности Украины, о том, что в 1994 году Киев добровольно отказался от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии подписантов Будапештского меморандума.

Однако эксперты призывают не переоценивать значение этого документа. Так, по словам дипломата, эксперта «Майдана иностранных дел» Александра Хары, меморандум - это международно-правовой документ, у которого нет такого статуса как у соглашения или конвенции. Кроме того, несмотря на то, что США оказывают Украине неоценимую политическую помощь, они не будут за нас воевать. «Они не будут за нас освобождать Крым, Донбасс. Надеяться на США невозможно, поскольку мы не являемся критически важной страной с точки зрения их национальных интересов в этом регионе, мы только часть мозаики», - напоминает он.

Вместе с тем, по его мнению, США по-прежнему важно демонстрировать и сохранять принцип того, что после Второй мировой войны границы стран не меняются силовым путем, а оккупированные территории не присоединяются к другим государствам силой.

Собственно, в этом контексте США более последовательны в отношении Украины, нежели европейцы, считает заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. В частности, по его словам, США четко заявляют, что происходящее на востоке Украины – российская агрессия.

В этой связи, высока вероятность того, что в ходе нынешнего визита, США заверят Порошенко в полной поддержке Украины и, в который раз, повторят, что санкции против России будут действовать до полного выполнения ее обязательств в рамках Минских соглашений.

Визит на фоне кризиса

Впрочем, результаты визита во многом будут зависеть и от того, как на международном поле воспримут затягивание внутриполитического кризиса в Украине. Дело в том, что в ходе визита Порошенко в США, запланировано не только его участие в саммите ядерной безопасности, но и ряд встреч, в частности, с вице-президентом США Джозефом Байденом, генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Пан Ги Муном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Аргентины Маурисио Макри. Однако, несмотря на ожидания МИД Украины о возможной встрече с президентом США Бараком Обамой, она не предусмотрена.

"Мы будем продолжать развивать наши направления сотрудничества, в том числе, в создании новой полиции, новых органов прокуратуры, нового сотрудничества в силовых подразделениях", - очертил ожидания от предстоящих встреч президент Украины накануне визита.

Другими словами, мы ничего интересного мировому сообществу не предлагаем, а также не демонстрируем успехов во внутреннем управлении. «Порошенко сейчас летит в США в контексте всех разговоров о формировании коалиции, внутриполитического кризиса, и поэтому, собственно, необходимости во встрече в Обамой у Порошенка нет. С Обамой встречаются тогда, когда нужно обсудить масштабные вопросы дипломатии, внешней политики, а когда речь идет о том, кто у нас будет премьером или об оказании помощи со стороны МВФ, то, очевидно, что президент США на такие вопросы время тратить не будет», - отмечает политолог-международник Олег Волошин.

В этом контексте достаточно и того, что с Порошенко встретится вице-президент Джо Байден. Очевидно, речь в переговорах пойдет об украинской «премьериаде», коалиции, о том, когда в Украине начнутся какие-либо реформы, о перспективе досрочных парламентских выборов, которых американцы страшно не хотят.

Такого мнения придерживается и дипломат, эксперт «Майдана иностранных дел» Александр Хара. Он считает, что США ожидают от Украины реформ и хотят видеть их результаты, а не слышать заверения о намерении их проводить. «Что американцы могут услышать от президента? Что он, наконец, уволил генерального прокурора или что вопрос генпрокурора решен? Или эти танцы вокруг коалиции, которая то ли есть, то ли ее нет. Или тема правительства, есть ли оно у нас или нет. И кто, в конце концов, будет премьером?», - сетует дипломат.

По его мнению, для Обамы, который хочет завершить свой президентский срок победными вещами, вроде восстановления отношений с Кубой, Украина не является тем примером, который можно показать американскому обществу. «Наша страна будет пиариться на том, что существует диалог на высоком или наиболее высоком уровне с США, что американцы поддерживают нашу территориальную целостность и не признают аннексию Крыма, и что они будут помогать нам в выполнении «безальтернативных» Минских договоренностей», - считает Хара.

Однако, по его мнению, за подобными красивыми заявлениями ничего не стоит.

Удержаться на орбите

Политолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что главная цель визита Порошенко в Вашингтон – это попытка удержать тот уровень интереса к проблемам Украины со стороны США, которые были в эти предыдущие два года. И чтобы помощь, которую оказывают США, не ослабла.

«Проблема в том, что на сегодняшний день уже начинает сказываться усталость от проблем Украины, в зарубежной прессе Украина упоминается все реже. Украинский вопрос уходит из топовых тем и рискует скатиться на периферию, поэтому президенту крайне важно продемонстрировать хоть какую-то активность», - убежден он.

Очевидно, что на переговорах с Байденом будет обсуждаться дальнейшая судьба Минских соглашений, считает Золотарев. По его словам, невооруженным взглядом видны проблемы с их выполнением, слабая и неэффективная работа европейских структур, того же ОБСЕ, которое смотрит сквозь пальцы, а то и вовсе не замечает, фактических позиционных боев, что является прямым нарушением Минска. «В принципе, возможность большего вовлечения США в переговорный процесс по Донбассу существует, но вероятность этого не высока, поскольку администрация Обамы будет работать только до осени», - отмечает он.

К слову, из-за президентской гонки в США, до ее окончания не стоит ожидать никаких кардинальных шагов в сторону Украины. Уходящий президент США, традиционно, старается избегать шагов, которые бы можно было трактовать как «радикализация» курса. Поэтому, вероятнее всего, уровень поддержки и, в частности, в сфере военно-технического сотрудничества между США и Украиной, сохранится на существующем уровне. О радикальных подвижках, в том числе, в вопросе возможных поставок летального вооружения в Украину, речь не идет вообще.

Константин Гончаров