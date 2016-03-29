Адвокат "торговца смертью" и наркодилера оценил вероятность их обмена на Савченко

Об этом заявил адвокат Виктора Бута и Константина Ярошенко Алексей Тарасов, передает РБК.

"Вероятность обмена есть и она выше нуля. В этом направлении ведутся определенные действия", - рассказал он.

Адвокат отметил, что не может разглашать, какие именно переговоры идут. Однако он подчеркнул, что подобное решение может быть принято "на уровне руководства государств".

Читайте такжеУ Путина утверждают, что ничего не слышали об обмене Савченко на "торговца смертью" и наркодилера

В понедельник некоторые СМИ сообщили, что российская сторона предложила США обменять Савченко на группу россиян, в число которых входят Виктор Бут и Константин Ярошенко, находящихся в американских тюрьмах.

Добавим, что Бута суд признал виновным по нескольким пунктам, в том числе речь шла о продаже оружия организации "Революционные силы Колумбии". В западных СМИ он фигурировал как "торговец смертью". В свою очередь Константин Ярошенко был арестован в Либерии по обвинению в подготовке перевозки крупной партии кокаина. Позже его доставили в США и в 2011 году приговорили к 20 годам заключения.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о возможном обмене украинской летчицы Надежды Савченко на отбывающих наказание в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.