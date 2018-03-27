”Необратимо ориентированная на запад, Украина строит демократию на западный манер”

Украина после выборов Выборы, состоявшиеся в Украине 26 марта, имеют особенное значение с нескольких точек зрения. Первая – это тот свет, который они проливают на отношения Украины с Россией, в высокой степени важные как для Москвы, так и для Европы.

Второй аспект – тот факт, что результаты выборов и этап, на котором оказалась послевыборная Украина, служат индикатором развития в бывших советских республиках и могут послужить моделью для региона.

Наконец, выборы отражают эволюцию знаменитой „помаранчевой революции”, которая дает политическим комментаторам ключи для дешифровки демократической трансформации старой Советской эпохи.

Сначала обратимся к отношениям между Киевом и Москвой с точки зрения выборов.

Победа партии Виктора Януковича – пророссийской партии Регионов (31- 32 процента), с первого взгляда могла бы показаться иллюстрацией ориентации населения Украины на восток и отказа отпобедившей в 2004 году „помаранчевой революции”. Но второй была партия Юлии Тимошенко – экс-премьера первого оранжевого правительства, что дает основание предположить: „помаранчевые” идеалы и западная ориентация в стране укоренены глубоко. Более того, результаты, полученные другими партиями, представляют абсолютно иную реальность. Явно пророссийские партии даже не смогли преодолеть проходной барьер в парламент, а партия действующего Президента, лидера революции двухгодичной давности Виктора Ющенко „Наша Украина” набрала почти 16% (так в оригинале. – Пер.). Последняя вместе с 24% Тимошенко (так в оригинале. – Пер.) плюс несколько других демократических партий могут иметь в парламенте большинство, достаточное для продолжения „помаранчевой” программы. Таким образом, пророссийская ориентация избирателей предстает менее решающей при более глубокой оценке результатов выборов, а в масштабах страны прослеживается значительная благосклонность к „помаранчевым”. Один из ингредиентов в этой ориентации Украины - ее решающее стремление на запад, которое в нынешних условиях похолодавших отношений между Россией и Западом никоим образом не может нравиться Москве. По этой причине ожидается, что отношения между Россией и Западом будут „замораживаться” как раз с целью затормозить „сползание” Украины на Запад, а особенно – ее вступления в НАТО на определенном этапе.

Во-вторых, выборы в Украине происходили в хороших условиях и были высоко оценены международными наблюдателями, что, само по себе, важное достижение, сигнализирующее о значительной эволюции во внутренней политике. Но важнейший аспект выборов в том, что нет единственного абсолютного победителя, что до сих пор было нормой в постсоветских республиках. Политический спектр проявляет тенденцию к фрагментации, что может говорить также о будущей нестабильности, но очевидно и то, что таким образом была отброшена постсоветская парадигма, вдохновлявшая авторитаризм и попытки тотального контроля со стороны власти. Достижения демократии после последних выборов в Украине очевидны и, учитывая ту значимость, которую страна сохраняет в прежнем советском ареале, они могут стать обнадеживающим примером на будущее. Можно легко заметить, что нынешний политический этап Украины представляет электоральные тенденции, радикально отличные от тех тенденций, которые обычны для России, сигнализируя о другом измерении дистанции между двумя государствами.

Наконец, каким видится будущее „помаранчевой революции” в прежнем советском ареале в аспекте недавних выборов в Украине?

В марте 2006-го Украина показала, что имеет избирателей, в высокой степени приверженных идеалам, подвигнувшим их на смену власти в 2004 году. „Справедливость” и „перемены” были тем девизом, который на прошлой неделе вдохновил „помаранчевый” электорат, очевидно, сильнее, чем в 2004 году. Тогда как в 2004-м Янукович получил 44%, в этот раз он собрал лишь немногим больше 30%. А на политических митингах лозунги типа „Бандитов в тюрьмы!” выдвигали на первый план не только те же идеалы, что и в 2004 году, но и позитивную политизацию избирателей, которые хотели оттеснить от политики олигархов. Украина дистанционируется от них, равно как и народ, который уверен, что они – вне закона. К какой мере эта украинская тенденция окажет влияние на прежние советские республики, до сих пор неизвестно, но она остается жизненным и обнадеживающим выбором для избирателей, когда переменены становятся императивом.

После последних выборов Украина в политическом смысле является другой страной. Необратимо ориентированная на запад, она строит демократию в согласии с ценностями, которых придерживается Запад.

Михай Харешан (румынская англоязычная ежедневная газета Nine O`Clock, 3 апреля 2006 года)

Перевод с английского Николая Писарчука