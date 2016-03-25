"Батькивщина" поддержит кандидатуру Гройсмана на пост премьера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом член фракции "Батькивщина" Андрей Кожемякин сообщил в комментарии журналистам.

"Мы поддержим кандидатуру Гройсмана", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 24 марта фракция "Блока Петра Порошенко" (БПП) предложила кандидатуру Гройсмана на должность премьер-министра.

В свою очередь Гройсман заявил о готовности взять ответственность и возглавить правительство, если его кандидатуру поддержит будущая коалиция.

Читайте такжеГройсман: никогда не соглашусь быть премьером в правительстве лузеровВ свою очередь в "Народном фронте" действующего премьера Арсения Яценюка пообещали рассмотреть предложенную БПП кандидатуру Гройсмана на кресло премьера, а "Самопомич" назвала условия, при которых проголосует за нового премьера.