Защита обратилась в ООН для освобождения Савченко

Об этом Фейгин сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Савченко отказывается от подачи апелляционной жалобы на приговор, что закрывает возможность его обжалования в Европейском суде по правам человека.

"Несмотря на мое несогласие с Надей в этом вопросе, я все же перестраховался и запустил ряд международных процедур по ее освобождению. Первая процедура идет через Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям", - сообщил Фейгин.

Он отметил, что ждет результатов по своему обращению в Рабочую группу в апреле.

"Вторая процедура - обращение к специальному докладчику ООН по правозащитникам. Туда я тоже обратился и жду результата", - добавил адвокат.

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Как сообщал УНИАН, сегодня российский суд продолжит оглашать приговор Савченко.

В РФ Савченко обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Савченко и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, и затем силой переправили в Россию. Савченко незаконно удерживают в РФ с середины лета 2014 года.

Прокуратура РФ требует приговорить ее к 23 годам лишения свободы.