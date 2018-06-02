Украинский интерес. Диалектика аннексии, список Савченко и предвкушение безвизовости

Организация Human Rights Watch, которую сложно заподозрить в избыточных симпатиях к украинской власти, констатировала "атмосферу страха и репрессий" в оккупированном Россией Крыму. Два года полуостров превращается из курорта в "непотопляемый авианосец" России, продолжающей бросать вызов мировому сообществу, не признающему аннексии Крыма. О необходимости быть последовательными в этом вопросе снова сказали и европейские политики, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Украина же, по словам Петра Порошенко, намерена объединять усилия в деле борьбы за деоккупацию своей территории.

Владимир Путин не просто побывал в Крыму 18 марта, сыграв роли "вишенки на торте" процесса общероссийской истерии на тему "Крымнаш", но и громко разглагольствовал о строительстве моста через Керченский пролив. Упоминания о нереализованных планах оккупантов в речи российского президента прозвучало особенно пикантно. Думаю, неслучайно это произошло на острове Коса Тузла, успевшем еще поздней осенью 2003 года стать камнем преткновения в российско-украинских отношениях. Логика Путина понятна: продолжать повышать ставки и игнорировать мнение международного сообщества на фоне заявленного вывода войск из Сирии. Хозяин Кремля испробовал, похоже, уже все методы по предложению размена признания аннексии Крыма на что-нибудь полезное Западу, но раз за разом не получает желаемого.

Вместо этого Петр Порошенко передал европейским политикам "список Савченко", в который вошли почти пять десятков российских граждан, причастных к похищению и незаконному осуждению украинской военнослужащей. В Кремле наличие этого документа отрицают, и продолжают готовиться к объявлению людоедского приговора Савченко. Вероятно, даже сегодняшнюю катастрофу лайнера авиакомпании Fly Dubai в аэропорту Ростова-на-Дону российская власть использует для фильтрования потока желающих поддержать Надежду Савченко в момент объявления приговора.

Европейский Союз тем временем обнародовал принципы своих отношений с Россией, среди которых на первом месте – выполнение Минских договоренностей. Правда, на сегодняшний момент единственное продвижение в этом вопросе – точечный обмен военнопленными, не делающий погоду в стабилизации ситуации на Донбассе. Вряд ли самопровозглашенная ДНР решила выпускать свои «паспорта» без согласования со своими кремлевскими кураторами. Подобные публичные проявления "независимости" - лишь верхушка айсберга.

В результате переговоров в Брюсселе Петр Порошенко получил возможность уверенно заявить о рассмотрении в апреле Европейской Комиссии решения об отмене визового режима в отношениях с Украиной. Этому предшествовала парламентская работа над ошибками в законе об электронном декларировании доходов чиновников и мучительный процесс запуска Национального агентства по противодействию коррупции. С высокой степенью вероятности для украинских обладателей биометрических паспортов шенгенские визы в середине лета отменят, но в этой ситуации критически важно не преувеличивать значение этого шага. Упрощение возможности посещения ЕС – слабая замена реальной евроинтеграции, по которому нашей стране предстоит пройти еще долгий путь.

Евгений Магда