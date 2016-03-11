МИД РФ: Погромщики диппредставительств могли доказать любовь к Украине во время мобилизации

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я хотела бы обратиться к тем, кто, собственно говоря, принимал и принимает участие в этих погромах. Вы действительно считаете себя крутыми, когда, зажав в руке куриные яйца и зеленку, пытаетесь разгромить российское посольство? Вы считаете себя в этот момент сильными, вы считаете себя патриотами Украины? Хочу вам напомнить, именно тем, кто сейчас штурмует российские дипломатические представительства: у вас была возможность доказать свою любовь к родине, свой патриотизм, когда в Украине была объявлена мобилизация», - сказала Захарова.

Она также заявила: «Все помнят, чем закончилась мобилизация – половина спряталась в России у своих родственников, остальные - в социальных сетях».

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Захарова напомнила, что акции у российских диппредставительств прошли в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Российский МИД направил ноту МИД Украины, «в которой обращено внимание украинских властей на провокационные выходки экстремистов, отмечено, что их действия поощрялись, а иногда и направлялись депутатами Верховной Рады, политическими и общественными деятелями Украины», - сказала Захарова.

По ее словам, «особое возмущение вызывает осквернение государственного флага РФ, который был снят с флагштока Генконсульства РФ во Львове».

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Как заявила Захарова, «это недешевое удовольствие», и «материальное бремя ложится на граждан Украины, которые расплачиваются за это из своего кошелька».

Захарова отметила, что до сих пор не было реакции западных партнеров на «варварские нападения» на диппредставительства РФ в Украине.

Она подчеркнула, что неприкосновенность дипломатических представительств является основой межгосударственного взаимодействия, и случаи его нарушения – «это всегда ЧП, за которым следует мгновенная реакция международного сообщества».

При этом Захарова не уточнила, что инциденты у диппредставительств РФ прошли в ходе протестов против судебного преследования Надежды Савченко.

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Напомним также, что 13 июня 2015 года в Ростове-на-Дону «организованная группа неизвестных» устроила погром Генерального консульства Украины в РФ. Было разбито 17 окон, сорвана табличка консульства. В диппредставительство бросали кирпичи, яйца, помидоры и мусор, здание облито зеленкой. По словам украинского консула, судя по повреждениям здания, налетчики использовали биты и палки, и это была организованная группа людей в масках

6 марта 2016 года в Москве около 200 радикалов закидали яйцами посольство Украины под лозунги «Вон из нашего Киева!» и «Киев - русский город».

8 марта четырех радикалов организации «Другая Россия» задержали возле консульства Украины в Санкт-Петербурге после того, как они забросали его яйцами. Также они бросили в консульство зажженные файеры.