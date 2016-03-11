Посол Украины в Германии обвинил Берлин в "слишком дружеском" отношении к Москве

Посол обвиняет немецкое правительство в "слишком дружественном к России курсе". Относительно буксования реализации минских договоренностей "вину сейчас пытаются перекласть на Украину", заявил он в беседе с агентством dpa, передает украинская редакция "Немецкой волны". На вопрос, добивается ли Берлин благосклонности от России, посол ответил: "В любом случае".

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Также дипломат обвиняет немецкое правительство, в том, что оно присылает Москве "неправильные сигналы". "Эти сигналы примирения из Берлина воспринимаются как слабость. Это не рассматривается как уступка или переговорная тактика", - убежден дипломат. Мельник считает, что для президента России сейчас важно вернуться в клуб "Большой восьмерки". "Это для Путина, возможно, более важно, чем снятие санкций", - сказал украинский посол и предостерег G7 от принятия решения о возврате России в международный клуб правительств высокоразвитых стран мира.

Относительно давления Берлина на Украину в позиции в переговорах по реализации минских договоренностей Мельник отметил: "Конечно, всегда легче - бросать вызов слабой стороне. И немцы и французы с удовольствием это делают". Посол Украины в Германии добавил: "На данный момент происходит соревнование: кто является тем, кто что-то не выполнил? И сейчас мы находимся в этой роли больше, чем россияне. Именно это является тем, что украинцы воспринимают как несправедливость".

Посол также предостерег от провала минских договоренностей. По его словам, сейчас шансы на их успех до сих пор остаются выше, чем 50%. Несмотря на правительственный кризис в Украине, он считает возможным принять закон о выборах, чтобы провести голосование на Донбассе еще до начала лета. Условием для этого Мельник называет работу наблюдательного миссии ОБСЕ, которая гарантирует безопасность выборов. В то же время Мельник выступил с критикой Германии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ. "Нет ощущения, что Германия этого действительно хочет", - подчеркнул дипломат.