Гройсман уверяет, что Украина получит безвизовый режим уже в этом году

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", передает ТСН.

Председатель парламента добавил, что решение может быть принято даже в первом полугодии этого года.

"В 2016 году решения относительно безвизового режима будут приняты. Возможно, в первом полугодии... Все зависит от Еврокомиссии", - заявил спикер.

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"Высшие должностные лица Европейского Союза меня заверили, что в 2016 году безвизовый режим действительно будет. Есть только два вопроса, которые нужно решить - создать Национальное агентство по предотвращению коррупции и внести несколько технических изменений... в закон об электронных декларациях", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат Владимир Арьев заявил, что Королевство Нидерланды выступает за перенос рассмотрения вопроса о введении безвизового режима с Украиной после референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, запланированного на 6 апреля.