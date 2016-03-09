Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске пройдет 11 марта

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В пятницу, 11 марта, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Трехсторонняя контактная группа в Минске подписала соглашение о технических аспектах завершения разминирования на 12 согласованных участках вдоль линии соприкосновения, а также о прекращении учений с боевой стрельбой вдоль 30-километровой зоны вдоль линии соприкосновения.

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В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что маркировка территорий для разминирования на Донбассе возможна только после прекращения провокаций со стороны оккупационных войск РФ.