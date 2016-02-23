Заседание СНБО 28 февраля 2014 года не было засекреченным - СБУ

Об этом заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. Он пообещал, что следователи СБУ установят, на каком основании и по чьему приглашению на заседании СНБО 28 февраля 2014 года находилась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

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"Это вопрос изучат наши следователи, в каком она была статусе. Если там были какие-то противоправные действия, это легко можно исследовать", - сказал Александр Ткачук.

Вместе с тем он добавил, что на момент проведения этого заседания все, что там происходило, не было государственной тайной, поскольку оно проходило не в режимном объекте, а материалы этого заседания были засекречены уже после его завершения.

"В стенограмме есть информация самого Турчинова, где он говорит, что “мы находимся в нережимном помещении. И поэтому прошу участников сформулировать свои комментарии”. Поэтому мы не можем говорить, что это было секретное заседание. Действительно, большинство, если не все, из присутствующих на этом заседании имели допуск к государственной тайне. Но это не означает, что лицо, имеющее такой допуск, может обнародовать государственную тайну. Материалы заседания не оглашались, поскольку началась вооруженная агрессия России. То есть решение о засекречивании принято позже", - сказал Ткачук.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля обнародована стенограмма заседания СНБО, которое состоялось 28 февраля 2014 года, о ситуации, сложившейся в государстве в конце февраля – в марте 2014 года (вопрос аннексии Автономной республики Крым).