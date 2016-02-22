В "Батькивщине" публикацию стенограммы СНБО назвали попыткой снова "бить" по Тимошенко

В "Батькивщине" публикацию стенограммы заседания СНБО по Крыму расценили как попытку ударить по Юлии Тимошенко из-за того, что она вышла из коалиции. Такое мнение нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько заявил в ходе заседания комитета ВР по обороне, передает "112 Украина".

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"Я бы хотел сказать, что у меня складывается впечатление, что есть попытки переложить что-то с больной головы на здоровую. Например, называлась фамилия Тимошенко, которая даже на тот момент не была членом СНБО и она не могла никоим образом влиять на решения, которые на Совете безопасности принимались", - заявил Крулько.

"Я хочу сказать, что это все манипуляция, которая делается в связи с одной причиной, в связи с тем, что "Батькивщина" вышла из коалиции, обвинив правительство в коррупции. Именно поэтому делаются нападки для того, чтобы снова бить по лидеру партии "Батькивщина", - отметил он.

Напомним, сегодня была обнародована стенограмма заседания СНБО времен аннексии Крыма. Согласно ее расшифровке Юлия Тимошенко призывает не вводить военное положение, не вооружать украинских военных и вести себя, как "голуби мира", "умоляя" международное сообщество защитить нас.