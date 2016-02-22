Семенченко пока не подтверждает своего участия в выборах мэра Кривого Рога

Семен Семенченко пока не подтвердил своего участия в перевыборах городского головы Кривого Рога, которые запланированы на 27 марта. Об этом сообщает общественная организация "Опора".

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На вече в Кривом Роге "Самопомощь" так и не объявила своего кандидата. Семен Семенченко намерен провести несколько совещаний в партийной ячейке, чтобы окончательно определиться с кандидатурой.

Уже с понедельника 22 февраля можно будет официально регистрировать кандидатов на пост мэра.

Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского главы, которые состоялись 15 ноября 2015 г., объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификациях и обжаловал объявленные результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы. 30 января президент Петр Порошенко подписал его.