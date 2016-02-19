СМИ: в Генпрокуратуре допускают, что Шокин может остаться на должности

Такой вывод можно сделать со слов прокурора Владислава Куценко в комментарии "Украинской правде". "Президент внес предложение Виктору Шокину подать в отставку. И, однозначно, это предложение генпрокурором принято. Но при этом хочу отметить, что с этого момента дальнейшее решение вопроса, останется ли Шокин генпрокурором, или уйдет в отставку, будут решать президент и Верховная Рада", - отметил он.

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"Пока президент не удовлетворит этот рапорт, а Рада большинством голосов не даст согласие на увольнение, Виктор Шокин и в дальнейшем будет занимать должность генпрокурора. Учитывая политическую ситуацию, которая сложилась в стране, мы не исключаем любые решения", - отметил он.

Он также добавил, что "пока вопрос окончательно не будет решен, подбирать и обсуждать кандидатов на эту должность – рано".

Кроме того, Владислав Куценко заявил, что по закону, заявление об увольнении подается президенту. "Официально факт поступления такого заявления должен подтвердить сотрудник администрации президента", - отметил он.

На уточнение о том, что пресс-секретарь президента Вячеслав Цеголко, который сообщил, что заявление уже в администрации президента,Владислав Куценко отметил, что он сообщил об этом неофициально - через "Твиттер".