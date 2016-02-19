В США одобрили решение об отставке Шокина

Об этом шла речь во время телефонного разговора Байдена и Порошенко, передает Reuters.

"Вице-президент оценил решение президента Порошенко заменить генерального прокурора Шокина, которое откроет путь для необходимой реформы прокурорской службы", - говорится в заявлении Белого дома.

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Также Байден оценил принятие Радой антикоррупционного законодательства.

В частности, Петр Порошенко обратил внимание на успешную поддержку парламентом антикоррупционных законов, на которых настаивали МВФ на ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко в ходе телефонного разговора с Вице-президентом США Джозефом Байденом проинформировал об ухудшении ситуации на Донбассе, в частности об увеличении количества обстрелов и использования ракетных систем залпового огня со стороны контролируемых Россией боевиков и их активизацию в районе Марьинки.