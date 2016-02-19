Ляшко напомнил, что в течение 30 дней необходимо создать новую коалицию и сформировать Кабмин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Ляшко отметил, что его фракция предлагает "всем демократическим силам парламента" начать формирование новой коалиции.

"Согласно Конституции, есть 30 дней на формирование новой коалиции. У нас этих 30 дней нет. Мы не можем позволить себе роскошь 30 дней формировать новую коалицию", - сказал депутат.

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Так, Ляшко призвал с сегодняшнего дня начать формирование новой коалиции, наработку новой программы и формирование нового состава правительства.

"Это наше предложение. Мы готовы в этом участвовать и быть участниками формирования новой коалиции", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, "следующие три недели необходимо потратить на то, чтобы сформировать новую коалицию, новое правительство и на следующей пленарной неделе, которая будет через три недели, предложить обществу новую коалицию, новую программу действий и новое правительство".