Матиос назвал чушью слухи о его возможном назначении генпрокурором
17:44, 18 февраля 2016Политика
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Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал чушью слухи о том, что он может стать генеральным прокурором вместо Виктора Шокина.
Матиос отказался комментировать "чушь" о своем возможном назначении генпрокурором / Генпрокуратура
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.
“Если рассматривается (назначение - УНИАН) в какой-то мисочке или в каких других знахарских делах, спросите там, где это рассматривается. Чушь не комментирую”, - подчеркнул Матиос.
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Как сообщал УНИАН, после того, как президент Петр Порошенко призвал Шокина подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал его президенту.
Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.
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