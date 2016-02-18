Матиос назвал чушью слухи о его возможном назначении генпрокурором

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

“Если рассматривается (назначение - УНИАН) в какой-то мисочке или в каких других знахарских делах, спросите там, где это рассматривается. Чушь не комментирую”, - подчеркнул Матиос.

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Как сообщал УНИАН, после того, как президент Петр Порошенко призвал Шокина подать в отставку, в СМИ появились сообщения, что генпрокурор уже якобы написал заявление и передал его президенту.

Однако позже стало известно, что Шокин с понедельника находится в отпуске и уже в четверг его ждут на работе. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Юрий Севрук.