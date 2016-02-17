Яценюк должен или предложить новый состав Кабмина, или уйти в отставку – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам во время перерыва в заседании фракции с участием президента Петра Порошенко.

"Сейчас, говоря спортивной терминологией, мяч на поле премьер-министра. Вчера он формально удержался на своей должности. Хотя потерял поддержку четырех из пяти фракций коалиции", - сказал Луценко.

Так, по его мнению, сейчас премьер-министр должен либо предложить парламенту новый состав правительства с эффективным планом действий и получить поддержку ВР, или же "он осознает, что правительство без поддержки парламента невозможно, и уйдет в отставку".

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"Он должен решить буквально в ближайшие дни для себя этот вопрос", - сказал Луценко.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о правительство во главе с Яценюком, Луценко отметил, что для него лица не являются принципиальными.

Парламентарий подчеркнул, что "в этом формате правительства у нас нет сотрудничества". "Год прошел практически без результатов по большинству критических направлений", - сказал Луценко и выразил мнение, что около 8 министров должны остаться "при любых изменениях".

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"Но мы просто требуем конкретного плана и радикального обновления правительства", - сказал Луценко.

Отвечая на вопрос относительно инициативы лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о внесении проекта постановления об отставке Яценюка, Луценко отметил, что "говорил с Юлией Тимошенко: она говорила о том, что регламент нас не ограничивает в голосованиях".