Украинский интерес. От Минска до Мюнхена и холодный душ с Запада

У Минских договоренностей нет недостатка в толкованиях и оценках. Очевидно, что этот документ не совершенен, и каждой из сторон трактуется в собственных интересах. Наверное, со временем результаты переговоров в столице Беларуси 11-12 февраля 2015 года будут использоваться как пример компромисса - искусства возможного. Украине они позволили выиграть время, укрепить Вооруженные Силы и осознать в конце концов, что выполнение этого документа может и должно быть предметом политического торга с Западом. Торговаться с Россией, игнорирующей необходимость придерживаться уговоренного в Минске, нет смысла.

Утром 13 февраля в Мюнхене в рамках международной конференции по вопросам безопасности должна пройти встреча министров иностранных дел Нормандской четверки, однако ожидать от нее дипломатического прорыва не приходится. И дело не только в том, что Лорана Фабиуса сменил Жан-Марк Эро, но и в том, что Россия пытается играть с мировым сообществом размашисто, не только на Донбассе, но и в Сирии, а там, глядишь, до оружия массового уничтожения в КНДР дело дойдет. Накануне Мюнхенской конференции Сергей Лавров в очередной раз обвинил официальный Киев в саботировании Минских договоренностей, и нет оснований полагать, что позиция Кремля изменилась.

И Петр Порошенко, и Павел Климкин намерены использовать мюнхенские кулуары для разговоров о Крыме, где ФСБ начала массированное наступление на крымских татар. Неработающие Минские договоренности позволяют искать возможности для поиска нового переговорного формата, в котором Россия, по очевидным причинам, не заинтересована. Однако не стоит сбрасывать со счетов фактор Турции, поскольку отношения между Анкарой и Москвой продолжают ухудшаться, обе страны все активнее бряцают оружием. На фоне ухудшения их отношений перспективы мирного урегулирования в Сирии становятся все более призрачными, хотя Реджеп Тайип Эрдоган отметил прямую связь между российскими бомбовыми ударами и увеличением количества беженцев в Европе. Его довольно неожиданно поддержала Ангела Меркель, подчеркнувшая, что она в ужасе от действий российских боевых самолетов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Альянс не собирается воевать в Сирии, но будет укреплять свои позиции в Литве и Турции в свете российских военных маневров. НАТО рассчитывает развернуть в Европе 40-тысячный корпус сил быстрого реагирования, способных в случае необходимости противопоставить силу возможной агрессии. Украину генсек Североатлантического альянса пообещал поддерживать практически и политически. Показательно, что Столтенберг не смог в Мюнхене найти общий язык с Сергеем Лавровым, хотя встреча в столице Баварии – одна из немногих площадок для поддержания диалога между Россией и Западом. Кстати, Лавров накануне посещения Мюнхена недвусмысленно отметил, что ЕС придется определиться в отношении санкций против России.

Напоминать мировому сообществу о противостоянии с Россией Украине сегодня недостаточно, необходимы реальные изменения внутри страны. Об этом сообщила Кристин Лагард, выбравшая украинскую тему как одну из важных для демонстрации своей принципиальности как директора-распорядителя МВФ. О реформах говорили Петр Порошенко и Джо Байден, продолжающий курировать украинские дела в администрации Барака Обамы. Борьбы с коррупцией, подтвержденной реальными фактами, громко потребовал от украинской власти Европейский Союз. Игнорировать столь настойчивые пожелания наших западных партнеров, конечно, можно, но в таком случае перспектива остаться один на один с Россией и собственными проблемами станет для Украины весьма реальной.

Евгений Магда