После ряда пикетов Одесский горсовет таки признал Россию страной-агрессором

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект был внесен непосредственно в зале заседаний с голоса членом фракции «Доверяй делам», председателем постоянной комиссии в горсовете по вопросам законности, депутатской этики и реализации государственной регуляторной политики Денисом Балухом.

В частности, вопрос «Об обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором».

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За данный проект решения проголосовали 45 депутатов из 61 — зарегистрированного (всего в Одесском горсовете 64 депутата).

Как сообщал УНИАН, Одесский горсовет в течение прошлого года неоднократно пытался рассмотреть вопрос о признании России страной-агрессором, однако в последний момент он всякий раз исключался из повестки дня. Так, 26 августа 2015 г. горсовет не смог провести сессию из-за отсутствия кворума. По мнению депутатов, произошло массовое игнорирование очередной плановой сессии из-за желания части депутатского корпуса рассматривать вопрос о признании России страной-агрессором.

Справка УНИАН. 27 января 2015 г. Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, в частности, Организации Объединенных Наций, Европейскому Парламенту, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее ГУАМ, национальным парламентам государств мира о признании Российской Федерации государством-агрессором. Данное решение поддержали большинство местных советов.