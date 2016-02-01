Луценко предложил завтра предварительно одобрить изменения в Конституцию в части правосудия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании согласительного совета. В частности, по убеждению Юрия Луценко, в первой половине дня, когда будет завершена третья сессия парламента, необходимо принять ряд "ключевых вопросов".

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"Мы считаем, что надо внести вопрос первого голосования по изменению Конституции в части судебной реформы, потому что, насколько мы понимаем, Конституционный суд может дать ответ до завтра (речь идет о заключении КС относительно изменений в Конституцию в части правосудия, которое должно быть обнародовано сегодня - УНИАН). И важно сэкономить для начала реформы минимум три месяца с тем, чтобы практически переаттестация судей началась не в следующем году, а 1 сентября этого года", - сказал Юрий Луценко.

Он также настаивает на необходимости принятия закона о заочном судопроизводстве, "ибо это вопрос, которого ждет все общество, - когда начнется судебное разбирательство обвинения Януковича и его приспешников".

По словам политика, Рада должна подкорректировать законодательство с тем, чтобы "политическая целесообразность или политическая ангажированность Интерпола не мешала суверенному украинскому народу получить справедливый судебный приговор".

Юрий Луценко также подчеркнул необходимость уточнения законодательства о спецконфискации.

Кроме того, по его словам, нужно принять закон, касающийся возможности для партий исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка. Он заявил, что лидеры фракций коалиции все-таки настаивают на его рассмотрении и поддержке.