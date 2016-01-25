Заседание суда по избранию Мосийчуку меры пресечения отложено на конец зимы

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявила сегодня следственный судья Екатерина Москаленко, удовлетворив таким образом ходатайство Мосийчука и его адвокатов с учетом предоставленного суду письма из Института Шалимова, где лечится депутат. В письме отмечалось, что Мосийчук должен находиться в стационаре медучреждения ежедневно не позднее 18.00.

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Во время заседания суда сторона обвинения подтвердила заявления адвокатов Мосийчука о том, что досудебное расследование было приостановлено ввиду его болезни с 28 декабря прошлого года по 25 января 2016 года, но, начиная с сегодняшнего дня, расследование было возобновлено.

Учитывая ход событий, сторона защиты Мосийчука обратилась к суду с ходатайством вернуть в прокуратуру уголовное дело для определения подсудности, поскольку, по мнению адвокатов обвиняемого, согласно его статусу народного депутата расследованием должно заниматься Национальное антикоррупционное бюро.

Таким образом, согласно определению суда, следующее заседание должно состояться 26 февраля в 14.00.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.

Вместе с тем в Генпрокуратуре настаивают на содержании Мосийчука под стражей.

Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к Верховной Раде о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

В декабре 2015 года Мосийчука прооперировали в институте им. Шалимова. 28 декабря Печерский райсуд Киева перенес на 25 января 2016 года заседание по избранию меры пресечения Мосийчуку в связи с его отсутствием в суде из-за болезни.

Тогда адвокаты предоставили справку из больницы о том, что их подзащитный находится в реанимации и проходит реабилитацию после операции.

Сегодня Мосийчук впервые явился на заседание суда после болезни и госпитализации.