Интерпол временно ограничил публичный доступ к информации о розыске Януковича - полиция

Как сообщает сайт Национальной полиции, об этом сегодня заявил руководитель Рабочего аппарата Украинского бюро Интерпола Василий Неволя.

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"Виктор Янукович и его защитники подали жалобу с просьбой об отмене международного розыска в суд в г. Лион (Франция) и Комиссию по контролю за файлами Интерпола. На момент рассмотрения жалобы Комиссией Генерального секретариата было принято решение об ограничении публичного доступа к информации о розыске Януковича", –отметил Неволя.

Он подчеркнул, что информация о бывшем президенте не удалялась с учета Интерпола.

По словам Неволи, согласно уставу, Комиссией Генерального секретариата данная информация временно изъята из публичного доступа.

Представитель украинского бюро Интерпола заверил, что файлы о розыске Януковича продолжают существовать в закрытой базе Интерпола и к этой системе доступ имеют только уполномоченные на то лица.