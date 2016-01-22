Суд ЕС 28 января огласит решение по делам соратников Януковича, которые обжаловали санкции

Суд Европейского Союза огласит приговор по делам Николая и Алексея Азаровых, Сергея Арбузова, Эдуард Ставицкого и Сергея Клюева, которые обжаловали решение ЕС о применении к ним санкции, в четверг, 28 января.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение в пятницу распространил Суд ЕС.

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В сообщении отмечается, что в ответ на кризис в Украине, начавшийся в конце 2013 года, Совет ЕС 5 марта 2014 года принял решение заморозить активы некоторых лиц, которые были определены как присвоившие государственные средства Украины. «Николай Янович Азаров и Сергей Арбузов, а также сын господина Азарова (Алексей Азаров) и двое других украинцев (Сергей Клюев, брат бывшего главы администрации президента Украины) и Эдуард Ставицкий, бывший министр энергетики и угольной промышленности, были среди тех, чьи активы были заморожены. Все пять человек обжаловали решение Совета в Генеральном суде», - говорится в сообщении.

В Суде обращают внимание, что решения касаются исключительно периода санкций с 6 марта 2014 по 5 марта 2015.