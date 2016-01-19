Подсудность дела "бриллиантовых" прокуроров определит Высший спецсуд

Напомним, "бриллиантовые" прокуроры - это бывший заместитель начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Владимир Шапакин и экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, которые обвиняются во взяточничестве.

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Как говорится в определении коллегии судей Апелляционного суда Киева, который рассмотрел соответствующее представление председателя Печерского райсуда, "суд постановил направить представление в Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам для определения подсудности в пределах судов апелляционной юрисдикции", - говорится в документе.

При этом суд обратил внимание на то, что в материалах дела, предоставленных прокуратурой, есть ошибка относительно места совершения обвиняемыми преступления, в частности, называется улица Физкультурная в Голосеевском районе Киева, но такой улицы в Голосеевском районе столицы нет, а есть улица Физкультуры.

Таким образом, Высший спецсуд должен определить, какой из судов апелляционной юрисдикции должен рассматривать уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, Корнийца и Шапакина задержали за получение взятки 5 июля 2015 года. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки").

Также был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января 2016 года Генеральная прокуратура передала дело так называемых "бриллиантовых" прокуроров в Печерский райсуд Киева.