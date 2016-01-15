Власть рассматривает вариант голосования изменений в Конституцию в тайном режиме - Ляшко

Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

«По моей информации, власть рассматривает вариант голосования изменений в Конституцию в тайном режиме, как Турчинов когда-то протянул закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе (речь идет о законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятом 16 сентября 2014 года на закрытом заседании ВР, - УНИАН)», - отметил он.

По словам Ляшко, «если будет такое голосование, то это будет такое надругательство над законом и правом, которое цивилизованный мир еще не видел».

«Изменения в Конституцию Украины - в тайном режиме?! Янукович, Гитлер и все другие диктаторы мира, вместе взятые, просто отдыхают. К таким махинациям власть прибегает, потому что у нее нет 300 голосов "за" особый статус для Донбасса», - отметил политик.

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Ляшко от имени Радикальной партии призывает прийти к парламенту «всех украинцев, которые осознают, что изменения в Конституцию - это московский сценарий уничтожения Украины».

За моєю інформацією, влада розглядає варіант голосування змін до Конституції в таємному режимі, як Турчинов колись протя... Опубликовано Олегом Ляшко 14 января 2016 г.

В то же время пресс-секретарь председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана Дмитрий Столярчук заявляет в Facebook, что такое сообщение вызвало у него удивление.

«Мне начали звонить журналисты с просьбой прокомментировать, что в Верховной Раде якобы готовится тайное голосование по изменениям в Конституцию. Был очень удивлен такими вопросами. Не знаю, кто запустил эти безосновательные слухи», - написал Столярчук.

При этом он отметил, что «процедура внесения изменений в Конституцию четко регулируется как регламентом, так и самой Конституцией, а поэтому отклонения от этой процедуры просто невозможны».

Мені почали телефонувати журналісти з проханням прокоментувати, що у Верховній Раді ніби-то готується таємне голосування... Опубликовано Dmytro Stoliarchuk 15 января 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 31 августа 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Конституцию в части децентрализации.

Согласно регламенту, парламент предварительно должен одобрить законопроект (в первом чтении) не менее 226 голосами. Затем на следующей сессии для окончательного принятия закона о внесении изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов депутатов.

9 декабря в Комитете ВР по вопросам правовой политики и правосудия подчеркнули, что в случае, если до конца именно этой сессии (2 февраля) законопроект о децентрализации не будет рассмотрен, то он будет считаться отклоненным.