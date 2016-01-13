Украина поддержала инициативу Грызлова по "режиму тишины" на Донбассе - Олифер

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы.

"Украина настаивает: без прекращения огня невозможно ни проведение разминирования, ни нормальное решение политических, гуманитарных и экономических вопросов. Именно поэтому Украина поддерживает очередную инициативу представителя России Бориса Грызлова об объявлении режима тишины, который должен начаться немедленно", - написала Олифер.

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Она отметила, что полное и безоговорочное прекращение огня на Донбассе остаётся важнейшим условием возвращения мира в Донецкую и Луганской области.

«Украинская сторона с большим сожалением констатирует: режим тишины, который должен был воцарить на Донбассе во время празднования Рождества Христового и Нового года, так и не стал реальностью», - написала Олифер.