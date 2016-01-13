Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил судья-докладчик Денис Масенко.

22 января заседание суда начнется в 11.00.

Судья Масенко удовлетворил ходатайство стороны защиты частично. Судья принял решение направить в Государственную судебную администрацию запрос о соответствии имеющегося оборудования в зале судебных заседаний нормам Европейской конвенции по защите прав человека. Этот вопрос касается обращения стороны защиты о том, чтобы освободить Корбана из металлической клетки в зале суда и дать возможность участвовать в заседании за одним столом вместе с адвокатами.

Также судья постановил обратиться в Киевское городское бюро судебно-медицинских экспертиз для того, чтобы это учреждение предоставило заключение о состоянии здоровья Корбана.

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Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументы защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.