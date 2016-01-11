Эксперты: Украина обойдется без советов Путина относительно изменений в Конституцию

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил член Конституционной комиссии, экс-министр юстиции Сергей Головатый, комментируя заявление российского лидера об отказе вернуть Киеву контроль над государственной границей между Украиной и РФ на временно оккупированном Донбассе до внесения изменений в Конституцию Украины.

«Это не его дело. Украина обойдется без его советов - ему нечего здесь делать. Его сфера деятельности - Россия и Конституция РФ, а не за ее пределами», - заявил он.

В свою очередь политолог, профессор Алексей Гарань отметил, что вопрос восстановления Киевом полного контроля над госграницей на оккупированном Донбассе стоит в конце "Минского процесса".

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«Записано (в Минских договоренностях - УНИАН), что украинский контроль над границей начинается после проведения выборов и завершается после окончательного урегулирования конфликта. То есть контроль над границей, к сожалению, стоит в конце Минского процесса, но мы должны требовать вывода российских войск, ибо это положение четко прописано в пункте 10, и мы будем связывать выборы с выводом российских войск. Это как раз то, чего Путин не хочет допустить», - сказал политолог.

По его словам, Путин хочет, чтобы проводились эти выборы в то время, когда там остаются российские войска.

«Мы же, в свою очередь, должны настаивать на украинской позиции. Она должна заключаться в том, что должна пройти демилитаризация этого региона. Мы это можем требовать, и здесь ключевой вопрос будет в позиции наших западных партнеров - к чьей точки зрения они прислушиваются", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас украинская сторона ставит вопрос о том, чтобы на границе была размещена мониторинговая миссия ОБСЕ или ЕС.

"Она может быть там даже без полного восстановления украинского контроля над границей. То есть, это то, чего мы можем требовать и что не связано напрямую с Минским договоренностями", - добавил эксперт.

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На уточняющий вопрос, не считает ли он, что Минский формат является ошибкой, собеседник агентства ответил: "Минские договоренности, они, конечно, очень противоречивы. Там есть как плюсы для Украины, так и минусы. Впрочем, опираясь на Минские договоренности и на тот факт, что именно российская сторона срывает их выполнения, мы смогли пролоббировать продление санкций против России".

Как сообщал УНИАН, президент РФ Путин в интервью немецкому изданию Bild заявил: «Пункт 9-й (Минских соглашений) - восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины на основании закона Украины о конституционной реформе до конца 2015 года при условии выполнения пункта 11, то есть проведения конституционной реформы».

«То есть, сначала конституционная реформа, политические процессы, а затем на основе этих процессов создание атмосферы доверия и завершение всех процессов, в том числе закрытие границы. Наши европейские партнеры - и канцлер ФРГ, и президент Франции - должны как-то побольше вникать, мне кажется, в эти проблемы», - добавил он.

При этом Путин заявил, что в Минских соглашениях записано об изменениях в Конституцию на постоянной основе.

«Здесь написано, что изменения в Конституцию должны быть на постоянной основе. Правительство Украины внесло в Переходные положения, имплементировало туда закон об особом статусе этих территорий, ранее принятый. Но этот закон, который они внесли в Конституцию, принят лишь на три года. Два года уже прошло. Мы когда в Париже встречались, и канцлер ФРГ, и президент Франции согласились с тем, что этому закону должно быть предоставлен другой характер, и он должен быть включен туда на постоянной основе. И президент Франции, и канцлер это подтвердили. Однако эта Конституция не была проголосована даже в том виде, в котором она сейчас есть, а закону так и не предоставлен статус постоянно действующего. Как можно требовать от Москвы то, что должны сделать в Киеве наши коллеги своим решением?», - отметил Путин.