Корбана вывезли из зала суда, но в больницу Института Амосова не транспортируют

Карета скорой, в которой находится лидер УКРОПа Геннадий Корбан, пока остается на территории Днепровского районного суда города Киева.

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По словам адвоката Оксаны Томчук, политика должны были доставить в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Однако автомобиль скорой остается во дворе суда, в нем медики пытаются стабилизировать состояние Геннадия Корбана, который накануне перенес операцию.

Ранее судья Николай Чаус объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Геннадию Корбану до 20.30.

Напомним, суд постановил принудительно доставить Геннадия Корбана на заседание на 14.00. В суде политик, которого забрали из палаты стационара, пробыл почти пять часов.