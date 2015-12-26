Корбана вывезли из зала суда, но в больницу Института Амосова не транспортируют
Медики пытаются стабилизировать его состояние.
Карета скорой, в которой находится лидер УКРОПа Геннадий Корбан, пока остается на территории Днепровского районного суда города Киева.
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По словам адвоката Оксаны Томчук, политика должны были доставить в Институт сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова. Однако автомобиль скорой остается во дворе суда, в нем медики пытаются стабилизировать состояние Геннадия Корбана, который накануне перенес операцию.
Ранее судья Николай Чаус объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Геннадию Корбану до 20.30.
Напомним, суд постановил принудительно доставить Геннадия Корбана на заседание на 14.00. В суде политик, которого забрали из палаты стационара, пробыл почти пять часов.