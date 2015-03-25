В Госдуме хотят увольнения посла Зурабова, потому что «не смог предотвратить Майдан»

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов просят МИД РФ предложить президенту РФ отстранить Михаила Зурабова от работы послом в Украине.

Соответствующий депутатский запрос, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости, будет направлен министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Депутаты отмечают, что Зурабов был назначен чрезвычайным и полномочным послом РФ в Украине в 2009 году, но его деятельность за эти годы не способствовала предотвращению роста антироссийских настроений в соседней стране и предотвращению Майдана.

"Просим Вас рассмотреть вопрос о выработке предложений президенту России, касающихся кадровых изменений в отношении чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации на Украине Михаила Зурабова", — говорится в запросе депутатов на имя Лаврова.

По словам Рашкина и Обухова, эксперты подвергают деятельность Зурабова не только серьезной критике, но и нередко оценивают как провал политики России в Украине.

По их мнению, отсутствие активной работы Зурабова привело "к исчезновению сколько-нибудь принципиального и последовательного отстаивания интересов России и русских в Украине", в то время как с послом США в Украине политики считались.