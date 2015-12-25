Врачи института им. Амосова настаивают на госпитализации Корбана - УКРОП
Врачи госучреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова" решили, что лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан нуждается в госпитализации.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
"В связи с резким ухудшением состояния здоровья Геннадия Корбана врачи института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова приняли решение о его госпитализации. Сейчас политика готовят к коронарографии, которая должна установить степень поражения сосудов сердца", - говорится в сообщении.
В то же время она сообщила, что "ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей уже передано в Днепровский районный суд города Киева. По странному стечению обстоятельств распределение выпало на того же судью Чауса".
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Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ проводили очередной обыск, после чего увезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.
После ночи в дороге Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.
Сегодня следователи ГПУ пытались вручить Корбану ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.