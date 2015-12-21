У Путина не считают кризисом проблемы между правительством РФ и "властями" Крыма

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения крымских "властей" в адрес кабинета министров, передает ТАСС.

"Текущие проблемы в ежедневной работе между региональными властями и федеральным правительством возводить в ранг неких кризисов, наверное, было бы не корректно. Гораздо лучше сосредоточиться на урегулировании этих проблем и на последовательном разъяснении своей позиции в рабочем порядке", - подчеркнул он.

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Что касается средств, недополученных бюджетом региона, Песков заметил, что "все-таки первоисточником должно быть правительство".

В свою очередь в анонимной критике крымских чиновников "глава" полуострова Аксенов не видит "подводных течений".

"Подводных течений в этом заявлении нет. Никаких проблем в этой ситуации я не вижу. Если мы будем думать о том, как замолчать проблемы, чтобы кого-то не обидеть ответственных за реализацию программы, тогда мы зайдем в тупик", - считает он.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что правительство России усомнилось в профессионализме "властей" оккупированного Крыма. По информации специалистов правительства, "профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьезную озабоченность у руководства правительства".