Еженедельное вече в Кривом Роге: участники требуют назначить новые выборы мэра

В собрании принимают участие местные общественные активисты, представители политических партий, волонтеры и рядовые криворожане, сообщает городской сайт.

Вече началось с исполнения криворожскими поэтами патриотических стихов, после чего собравшиеся исполнили гимн Украины.

Вече проводит депутат горсовета от "Самопомич" Ольга Бондаренко, на сцене стоят представители партий "УКРОП", "Самопомич", "Батькивщина".

Планируется, что сегодня криворожане обсудят участие в акции, которая пройдет во вторник, 22 декабря, под Верховной Радой Украины.

Ожидается также прямое включение со Львовом, откуда прямо с народного вече с криворожанами свяжутся народные депутаты от «Самопомочи» Семен Семенченко и Егор Соболев.

В ходе вече криворожские волонтеры расскажут об организации рождественских поездок волонтеров в зону АТО с гуманитарной миссией для поддержки украинских военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула.

Согласно информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 тыс. 209 голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88 тыс. 457 голосов (48,83%).

Кандидат от «Самопомочи» заявил о фальсификациях и обжаловал в судах постановление об избрании Вилкула мэром Кривого Рога. Однако суды отклонили его иски.

10 декабря в Верховной Раде не хватило голосов для принятия закона о проведении внеочередных выборов Криворожского городского головы 27 марта 2016 года.

После второго тура выборов в городе каждое воскресенье проходят вече. Участники вече 13 декабря приняли решение организованно принять участие в акции под Верховной Радой в день голосования за законопроект о перевыборах в Кривом Роге.