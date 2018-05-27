Универсал раздора?

Идею Президента Ющенко о подписании Универсала национального единства в канун окончательного определения с кандидатурой премьер-министра или с применением конституционной нормы о досрочном роспуске парламента можно считать удачным тактическим ходом.

Действительно, гарант соблюдения Конституции должен был бы проверить политические силы, которые берут на себя ответственность за последующий курс страны, относительно их способности ради единства страны отказаться от антигосударственных лозунгов, даже если те являются сугубо конъюнктурными и навеянными извне.

Ющенко неслучайно приберег этот аргумент напоследок, когда в условиях цейтнота поле для маневра у его оппонентов очень ограничено. И это подтверждает, что Президент, вопреки известным утверждениям, никогда не спускал глаз с текущего политического процесса и достаточно тщательным образом просчитывал все шаги. Параллельно создавая ложное впечатление о себе у тех, у кого нужно.

Так же положительно следует оценить попытку применения Ющенко Универсала как противовеса конституционной реформе, которая окончательно разбалансировала систему власти в Украине и угрожает развалом еще и государства как такового, – особенно при демонстративном отказе парламентского большинства возобновить работу Конституционного Суда.

Как политический акт Универсал способен хотя бы приостановить этот процесс, ведь так называемая антикризисная коалиция не скрывает своих намерений относительно его последующего развертывания. Причем уже имеет поддержку со стороны дружеского соседнего государства или его спикеров.

Но, к сожалению, как правовой акт Универсал не может соревноваться с действующей Конституцией, то есть полностью нивелировать угрозы, которые исходят от нее.

Универсал как проект Основ внешней и внутренней политики

С точки зрения вопросов, внесенных в проект Универсала, документ полностью отвечает требованиям, которые должны были бы содержаться в Основах внешней и внутренней политики, которые, согласно действующей Конституции, принимает парламент.

Хотя речь идет лишь о том, ляжет ли Универсал в случае его подписания в основу коалиционного соглашения, на основании которого могла бы образоваться новая коалиция.

Бесспорно, вопрос о коалиции, особенно когда речь идет об очередной смене ее формата, а следовательно – и возможном выдвижении нового кандидата на должность премьера, – выглядит более актуально и интересно, чем запрятанные в Конституцию Основные принципы внешней и внутренней политики. Но в стратегическом смысле эти вещи не сравнимы.

Стоит напомнить, что, создавая еще первую, “помаранчевую” коалицию, ее авторы не забыли вставить требование об Основах... в текст тогдашнего коалиционного соглашения. То есть тогда помнили о стратегии страны, которая, собственно, настоящим документом и определяется.

В настоящее же время сам Президент Ющенко, настаивая на одном из пунктов Универсала, а именно – о НАТО, – почему-то лишь ссылается на Основы внешней политики еще от 1993 года и принятый на их основе закон о принципах национальной безопасности от 2003 года...

Хотя намного более логически было бы требовать от парламентских сил принять весь перечень поставленных Президентом вопросов курса страны именно как полный текст Основ внешней и внутренней политики Украины, а для этого просто подать соответствующий проект закона в Верховную Раду.

А уже голосование по данному документу дало бы Президенту основания и сделать выводы относительно позиции парламентских фракций, и поддержать или ветировать данный закон, если бы он был переделан и искривлен, и апеллировать по результатам этих исследований к общественности и тому подобное...

Правда, в Конституции Основные принципы внешней и внутренней политики не принадлежат к исключительному перечню вопросов, которые определяются именно законами, а следовательно, могут быть утверждены как постановление, которое не подлежит вето Президента. Более того, там они относятся к прерогативам Верховной Рады, и все четыре состава парламента делали попытки принять этот документ, но именно здесь ни к какому единству до сих пор так и не пришли.

Но нигде в Конституции Президенту не запрещается инициировать проект Основных принципов, тем более при наличии у него “своей” политической силы.

А именно игра Президента на опережение здесь, как свидетельствует и сам проект Универсала, является определяющей. И именно в вопросе о стратегии страны, а не в вопросе об очередной промежуточной коалиции с кандидатурой премьера включительно.

Ведь, даже согласившись на Универсал с его требованием признать единственный государственный язык, отказаться от федерализма, поддержать курс на НАТО и тому подобное – и все это лишь ради должности премьера для лидера ПР Януковича, – нынешнее большинство Верховной Рады, не имеет никаких преград, чтобы буквально на следующий день принять совсем противоположные по содержанию Основы... Только тогда уже у Президента не будет возможности что-либо этому противопоставить, включительно с досрочными выборами.

Что гарантирует “широкая” коалиция?

Объясняя связь между текстом Универсала и потенциальным переформатированием коалиции, которая должна была бы положить его в основу своего коалиционного соглашения, – Президент Ющенко твердит, что именно коалиция должна была бы гарантировать соблюдение правительством задекларированного в Универсале курса страны, собственно, курса Президента, поддержанного на выборах 2004 года.

Это – типичная ложная установка, которая опирается на принцип “кадры решают все”. А еще – по не менее сомнительному убеждению, что когда в коалицию войдет фракция “Наша Украина”, то именно она и будет обеспечивать упомянутый курс, имея уже в качестве “пушечного мяса” других партнеров – Партию регионов и СПУ. И именно для усиления “контрольного пакета” “Нашей Украины” рассматривается потребность вытеснения из такой “широкой коалиции” фракции коммунистов.

Напрасный труд.

Между прочим, сама эта технологическая возня, если верить комментаторам из-за кулис переговорного процесса, тормозит его и фактически ставит под угрозу попытку Ющенко не только проверить политические силы, а выбить документ, который принуждал бы их придерживаться единственного курса государства.

Неслучайно, невзирая на успеваемость начала “круглого стола”, его “продолжение” оставляет впечатление, что в действительности снова речь идет не об идеологических принципах или принципах единства политикума и даже не о предвыборных обещаниях и их соблюдении, а лишь и исключительно о должностях в правительстве для “любих друзів” Президента.

Тогда нельзя отрицать справедливость вердикта БЮТ, будто Универсал является лишь красивой оберткой для дерибана должностей, в то время как никаких гарантий курса страны он не обеспечивает.

Действительно, даже войдя на основании президентского Универсала в коалицию с “Нашей Украиной” и, невзирая на верность партнерам, таки отрекшись коммунистов, – ни Партия регионов, ни Соцпартия не имеют никаких предостережений против того, чтобы вместе с теми же коммунистами принять Основные принципы противоположного содержания. Снова – два государственных языка, федерализация, АНТИНАТО и тому подобное... Или еще проще: утвердить как правительственную предвыборную программу Януковича и ПР, предоставив правительству годовой иммунитет, и просто начать штамповать антипрезидентские законы, требуя от НУ как участника коалиции участвовать в преодолении вето Президента.

Теоретически в этом случае “Наша Украина” может просто выйти из такой коалиции. Но, во-первых, теперь нет никаких гарантий, что она так сделает, уже получив должности в защищенном от отставки правительстве. Во-вторых, легче всего допустить, что тогда за несколько дней возобновится нынешняя антикризисная коалиция ПР–СПУ–КПУ, и с тем же премьером. А в-третьих, если и этого не случится, – опять начнется отсчет очередных сроков по 30 и 60 дней, на протяжении которых исполнять обязанности премьера будет Янукович. И он же, если тогда в конечном итоге состоятся досрочные выборы, – будет осуществлять управление административным ресурсом на тех выборах, причем опираясь в том числе и на Основные принципы внешней и внутренней политики...

Проще говоря, в нынешнем составе парламента есть очевидное количественное большинство полочных сил, которое не изменится при любой конфигурации коалиции и всегда последовательно будет действовать вопреки курсу Президента и задекларированным им принципам единства страны. И здесь нечего возразить на аргументы Юлии Тимошенко.

Относительно же меньшинства, но действительно пропрезидентского и такого, которое бы последовательно отстаивало курс, заложенный в Универсале, – сомнения лишь растут.

С одной стороны, опять подтверждает, что не является пропрезидентской силой тот же БЮТ. По справедливой критике Универсала как “обертки” для премьера Януковича – эта сила отказывается поддержать четкие установки внешнего и внутреннего курса Ющенко, а следовательно – оставляет себя свободным относительно каждого из пунктов Универсала, на будущее.

С другой стороны, на протяжении многих месяцев так и не дала четкого сигнала о границе своей конъюнктурности и “Наша Украина”. Конечно, ее тактические маневры по коалиционированию, в качестве единственного способа противодействия упомянутому многочисленному антипрезидентскому большинству ВР можно понять.

Но уже в настоящее время, особенно после принятия “антикризисной коалицией” знаменитой бюджетной резолюции с установкой на возобновление свободных экономических зон, – любые попытки объединиться с Партией регионов ради общих экономических интересов под прикрытием Универсала о единстве, не выдерживают критики. То есть здесь может быть одна цель: разделить между собой “оффшоры”, и только...

Но хуже всего, что “Наша Украина” не может гарантировать Президенту своей бескомпромиссной оппозиционности в случае вынужденного представления им кандидатуры Януковича и утверждения премьера голосами самой лишь антикризисной коалиции.

При наличии таких гарантий разговоры членов Партии регионов о том, что необходимо 300 голосов для преодоления вето Президента так и остались бы разговорами, а деятельность шаткой “антикризисной коалиции” достаточно быстро прекратилась бы.

Но вместо этого НУ в конечном итоге таки принимает решение об официальных переговорах с Партией регионов о коалиции, – тем самым не только хочет участия в правительстве, но и лишая Ющенко перспектив регуляции законодательства своими вето...

О каком президентском курсе в этих условиях будет идти речь дальше?

Гарант без права передачи полномочий

Круглый стол относительно Универсала в который раз подтвердил, что Президент Ющенко остался одиноким в осуществлении своих конституционных обязательств, которые он, к тому же, не имеет права никому передавать. Будет честно признать, что конституционная реформа, которая лишила Президента значительного количества официальных полномочий, негативно и коварно влияет на неустойчивое сознание его политических партнеров, а также развращает амбиции его политических противников.

На этом фоне шаги, которые Ющенко уже осуществил относительно Универсала, невзирая на их уже упомянутые особенности, выглядят еще и как персональный вызов Президента враждебной или недружелюбной политической среде.

Не давая теперь оценки этим шагам с точки зрения банального пиара (хотя, конечно, измерение рейтингов всеми заинтересованными уже активно началось), –можно отметить, что они фактически являются сжиганием мостов и перехода главой государства Рубикона. Ему уже не выпадает после всего сказанного согласиться на неискренние компромиссы относительно вопросов, которые раскалывают страну.

Правда, оппоненты все еще предлагают ему изменить своей должности и, отказавшись от настояний на бескомпромиссных формулировках Универсала, дальше отдыхать все два срока президентства в уже фактически чужой стране.

Но, “рассматривая” это предложение, Президенту придется, по-видимому, в который раз определить собственные силы для ожесточенной борьбы в случае отказа.

А борьба не завершится самим лишь Универсалом или даже объявлением досрочных выборов. Здесь понадобится все новое: новые проекты совершенствования Конституции, новая политическая команда для президентской партии, новые менеджеры на должности в “квоте” Президента, новые законодатели, новые дипломаты, новые силовики...

А главное – новое вдохновение и политическая воля, базированные на уже немаленьком и очень негативном опыте Виктора Ющенко в его разных ипостасях. “Мы долго молча отступали...”

Это свидетельствует о том, что может начаться переход в мощное контрнаступление на ползущий государственный переворот, который давно происходит в стране.

Но действительно ли это так, – как раз до сих пор остается наибольшей тайной в Украине.

А Универсал, как и любой подобный документ, остается свидетельством не единения, а раздора в стране, чья политическая элита все время расчитывает лишь на тактические победы, в целом одерживая стратегические поражения.

Ирина Погорелова