Туск просит постоянных представителей стран ЕС рассмотреть уже в эту пятницу санкции для России

Об этом говорится в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на саммит, который пройдет 17-18 декабря в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам, что я попросил председательство (Люксембург) поставить на повестку дня COREPER (заседание на уровне постоянных представителей) в ближайшую пятницу предложение продлить санкции в отношении России еще на 6 месяцев", - говорится в письме.

Туск подчеркнул, что это будет "прямым следствием" выводов Европейского Совета, принятых в марте, согласно которому срок действия ограничительных мер в отношении Российской Федерации "должен быть четко связан с полной реализацией Минских договоренностей".

Как сообщал УНИАН, ранее Верховная Рада призвала парламенты иностранных государств ужесточить санкции против России и составить персональные санкционные списки правящей верхушки России.