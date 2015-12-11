Рада призвала парламенты мира к персональным санкциям против верхушки РФ

Как передает корреспондент УНИАН, в обращении ВР к парламентам иностранных государств, Европейскому парламенту и международным парламентским ассамблеям относительно продления и ужесточения санкций против Российской Федерации за организацию террористических актов в Украине, которое поддержали 239 народных депутатов, содержится также призыв к обращению парламентов к РФ с требованием прекратить агрессию против Украины.

Также в нем говорится о необходимости «продолжить и усилить санкции против Российской Федерации; установить персональные санкционные списки против правящей верхушки Российской Федерации, которая установила режим государственного терроризма».

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В обращении содержится просьба активизировать международный мониторинг за ситуацией на оккупированных РФ территориях в сфере соблюдения прав и свобод человека и немедленно реагировать на любые нарушения; поддержать усилия Украины, направленные на освобождение граждан Украины, которые незаконно находятся на территории России.

Кроме того, депутаты настаивают на необходимости не допустить безнаказанность виновных в преступлениях против человечности, совершенных с начала российской террористической агрессии против Украины, потребовать от РФ полного и безусловного выполнения Минских соглашений.

«Требуем от Российской Федерации прекращения агрессии против Украины, немедленного и безусловного освобождения всех украинских политических заложников и заключенных, отказа от практики международного терроризма», - говорится в обращении.

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