В ООН указали на нарушение Европейской конвенции о правах человека в деле Корбана

Об этом идет речь в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2015 года.

"Мониторинговая миссия ООН отмечает, что практика "повторных арестов" является нарушением статьи 5 (4) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", – сказано в документе.

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В частности, в статье 136 отчета, указано, что 31 октября лидера партии УКРОП и бывшего кандидата в мэры Киева Геннадия Корбана задержали сотрудники СБУ в его доме в Днепропетровске, а 3 ноября, когда истек максимальный срок содержания под стражей (72 часа), он был освобожден из-под стражи и сразу же задержан сотрудниками СБУ и доставлен в Генеральную прокуратуру в Киеве на допрос по новому обвинению в препятствовании осуществления избирательного права.

При этом международные наблюдатели также отмечают, что защита Геннадия Корбана неоднократно заявляла о нарушении "права на законный арест", несообщении родственникам о его аресте, отсутствии своевременной информации об обвинении и задержку доступа к адвокату. В свою очередь омбудсмен Валерия Лутковская назвала нарушения, которые имели место в деле лидера УКРОПа, отражением системных нарушений прав человека в уголовном судопроизводстве в Украине, что также упоминается в отчете ООН.