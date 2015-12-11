США в ООН призвали Россию "выбрать путь мира"

Об этом Пауэр сказала во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

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"Мы призываем Москву избрать путь мира и соблюдать минские договоренности. Минские договоренности - это единственный путь установления мира на Востоке Украины",- сказала Пауэр.

По ее словам, через полгода заметно, как даже неполные шаги по направлению выполнения минских договоренностей и сентябрьское прекращение огня привело "к уменьшению потерь, к тому, что намечается прогресс по другим фронтам".

"Сейчас наступило время урегулировать конфликт на основе минских договоренностей, тогда народ Украины вернется к нормальной жизни и займется формированием основ демократического европейского общества, за которые боролся",- сказала Пауэр.

Она добавила, что для достижения мира на Востоке Украины необходимо, чтобы "непосредственные ежедневные нарушения по линии столкновения прекратились, тяжелое вооружение было отведено от линии фронта, для ОБСЕ был открыт весь доступ вплоть до границы, а также на Донбассе состоялись легитимные местные выборы".