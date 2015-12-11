В оккупированном Крыму продолжаются запугивания и преследования - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на заседании Совета безопасности ООН.

Говоря о правах человека в Крыму, Шимонович подчеркнул, что “нет сигналов улучшения в этой сфере в 2015 году”.

Как отметил помощник Генсекретаря ООН, в Крыму невозможно высказывать мнение, которое отличается от того, которое отстаивают представители так называемой де-факто “власти” и Российской Федерации.

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“Те люди, которые считаются оппозиционными, подвергаются запугиванию и преследованиям. Правоохранительные органы системой правосудия используются в качестве инструментов для репрессий”, - заявил Шимонович.

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Он обратил внимание на то, что также были закрыты СМИ крымских татар.

Также он отметил, что определенное количество крымских татар, которые принимали участие в демонстрации против оккупации Крыма в феврале 2014 года, были арестованы в этом году.

Шимонович обратил внимание и на то, что нет прогресса в расследовании убийства крымского татарина Ришата Аметова и в расследовании дела об исчезновении проукраинских активистов в 2014 году.