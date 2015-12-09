Порошенко назначил нового представителя Украины при ООН вместо Сергеева
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций. Им стал Владимир Ельченко.
Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента.
Комментируя это дипломатическое назначение, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил нового представителя Украины: "Я буду рад уже вскоре видеть Владимира Ельченко во главе Постоянного представительства Украины при ООН. Все вместе мы будем работать в интересах Украины", - подчеркнул министр.
Говоря о задачах, которые стоят перед новым Постоянным представителем, Климкин подчеркнул: "Эффективная работа в составе Совета безопасности ООН - это наша новая вершина. Для того, чтобы ее покорить, мы уже сейчас предоставляем нашей миссии в Нью-Йорке новую динамику. Хорошо, что Украине повезло иметь когорту профессионалов, которые хорошо понимают ООН и умеют на всех уровнях эффективно направлять ее работу в интересах нашего государства".
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По убеждению министра, одним из таких профи и является Владимир Ельченко. "Это человек, который знает ООН как свои пять пальцев, пользуется там высоким авторитетом и имеет уникальный опыт представления Украины в Совбезе во время нашего членства в этом органе в 2000-2001 годах", - добавил он.
По мнению Климкина, важным и полезным на новой должности станет и опыт работы Ельченко Послом Украины в России. "Он прекрасно разбирается в особенностях российской дипломатии. Убежден, что этот его опыт будет бесценным на площадке ООН, где ему придется отстаивать интересы Украины, сидя за одним столом с представителем государства-агрессора", - подчеркнул министр иностранных дел.
На этом посту Владимир Ельченко сменил Юрия Сергеева, который был представителем Украины при ООН с 2007 года.
Климкин отметил эффективную работу Юрия Сергеева в должности Постоянного представителя. Он отметил, что опыт специалиста такого высокого уровня нужен на Родине. "После восьми лет непрерывной деятельности Юрия Сергеева в Нью-Йорке я буду рад приветствовать его в Киеве, где у него будет много работы в составе нашей внешнеполитической команды", - сказал министр, подчеркивается в сообщении.