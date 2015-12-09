Порошенко назначил нового представителя Украины при ООН вместо Сергеева

Соответствующий Указ Глава государства подписал сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба президента.

Комментируя это дипломатическое назначение, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил нового представителя Украины: "Я буду рад уже вскоре видеть Владимира Ельченко во главе Постоянного представительства Украины при ООН. Все вместе мы будем работать в интересах Украины", - подчеркнул министр.

Говоря о задачах, которые стоят перед новым Постоянным представителем, Климкин подчеркнул: "Эффективная работа в составе Совета безопасности ООН - это наша новая вершина. Для того, чтобы ее покорить, мы уже сейчас предоставляем нашей миссии в Нью-Йорке новую динамику. Хорошо, что Украине повезло иметь когорту профессионалов, которые хорошо понимают ООН и умеют на всех уровнях эффективно направлять ее работу в интересах нашего государства".

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По убеждению министра, одним из таких профи и является Владимир Ельченко. "Это человек, который знает ООН как свои пять пальцев, пользуется там высоким авторитетом и имеет уникальный опыт представления Украины в Совбезе во время нашего членства в этом органе в 2000-2001 годах", - добавил он.

По мнению Климкина, важным и полезным на новой должности станет и опыт работы Ельченко Послом Украины в России. "Он прекрасно разбирается в особенностях российской дипломатии. Убежден, что этот его опыт будет бесценным на площадке ООН, где ему придется отстаивать интересы Украины, сидя за одним столом с представителем государства-агрессора", - подчеркнул министр иностранных дел.

На этом посту Владимир Ельченко сменил Юрия Сергеева, который был представителем Украины при ООН с 2007 года.

Климкин отметил эффективную работу Юрия Сергеева в должности Постоянного представителя. Он отметил, что опыт специалиста такого высокого уровня нужен на Родине. "После восьми лет непрерывной деятельности Юрия Сергеева в Нью-Йорке я буду рад приветствовать его в Киеве, где у него будет много работы в составе нашей внешнеполитической команды", - сказал министр, подчеркивается в сообщении.