В России три соединения ВДВ приведены в полную боевую готовность в рамках проверки
Три соединения Воздушно-десантных войск в Ивановской, Ульяновской и Волгоградской областях были подняты по тревоге в ходе внезапной проверки боеготовности войск Центрального военного округа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
В течение суток к проверке в целом было привлечено около 10 тыс. десантников.
"В настоящее время проводится переброска десантных подразделений в назначенный район. Для осуществления данной операции с аэродромов Восточный (Ульяновск) и Северный (Иваново) экипажами Ил-76 будет совершено более 40 самолетовылетов", - отмечается в сообщении.
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Помимо этого, в Волгоградской и Ульяновской областях на станциях железнодорожной погрузки завершается формирование двух воинских эшелонов.
Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин в рамках внезапной проверки перевел в полную боевую готовность Центральный военный округ, воздушно-десантные войска и военно-транспортную авиацию.