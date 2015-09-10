В России три соединения ВДВ приведены в полную боевую готовность в рамках проверки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В течение суток к проверке в целом было привлечено около 10 тыс. десантников.

"В настоящее время проводится переброска десантных подразделений в назначенный район. Для осуществления данной операции с аэродромов Восточный (Ульяновск) и Северный (Иваново) экипажами Ил-76 будет совершено более 40 самолетовылетов", - отмечается в сообщении.

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Помимо этого, в Волгоградской и Ульяновской областях на станциях железнодорожной погрузки завершается формирование двух воинских эшелонов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин в рамках внезапной проверки перевел в полную боевую готовность Центральный военный округ, воздушно-десантные войска и военно-транспортную авиацию.