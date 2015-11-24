МИД решительно осуждает решение Верховного суда РФ оставить без изменений приговоры Сенцову и Кольченко

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

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«Политически мотивированные дела в отношении О.Сенцова и А.Кольченко, а также незаконное удержание в РФ других граждан Украины являются свидетельством отсутствия правосудия в Российской Федерации и очередными символами цинизма ее современной политики», - подчеркивается в заявлении.

МИД требует немедленно освободить осужденных по политическим мотивам Сенцова и Кольченко, а также других украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых Российской Федерацией по надуманным обвинениям.

Украинское внешнеполитическое ведомство призывает мировое сообщество, международные правозащитные институты предпринять все возможные правовые и политические меры по освобождению и возвращению в Украину ее граждан – политзаключенных Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

25 августа этого года суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно.

Сегодня, 24 ноября, Верховный суд России оставил без изменений приговоры украинцам.