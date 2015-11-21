Революция Достоинства стала событием, которое изменило историю Европы и мира - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил накануне закрытого показа документального фильма «Зима в огне» для семей Героев Небесной Сотни (лента посвящена событиям Революции Достоинства).

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«Несмотря на то, что прошло всего два года с (момента) исторических событий на Майдане, уже сейчас можно оценить величие этого события, которое навсегда изменило историю не только моего государства, оно навсегда изменило историю Европы и мира. И это сделали тысячи и миллионы героев, героев, которые за 93 дня свергли преступный режим», - сказал глава государства.

Порошенко также вручил режиссеру фильма «Зима в огне» Евгению Афинеевскому государственную награду «Крест Ивана Мазепы».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, Украина отмечает День достоинства и свободы. Этот праздник был установлен указом президента Украины 13 ноября 2014 года.

Сегодня глава государства вместе с супругой возложили цветы к Кресту на месте гибели участников Революции Достоинства и зажгли свечи. В церемонии также приняли участие семьи Героев Небесной Сотни.