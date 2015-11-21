Национальное антикоррупционное бюро начнет работу 1 декабря - Порошенко

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в обращении к гражданам по случаю Дня достоинства и свободы.

Глава государства напомнил, что с 1 декабря начинает работу новый независимый орган – Национальное антикоррупционное бюро. Его директор и детективы были набраны на конкурсной основе.

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Также, по словам президента, завершаются еще несколько конкурсов: по отбору специального антикоррупционного прокурора, по формированию Национального агентства по предотвращению коррупции и поиску 700 новых работников местных прокуратур вместо четырех тысяч уволенных.

Кроме того, Порошенко отметил, что вскоре передаст в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части судебной реформы, которой предусмотрено очищение судебной системы путем персонального оценивания каждого судьи, о контроле над расходами и доходами судей, об отмене неприкосновенности.