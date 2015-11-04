СБУ вызывает Царева на допрос в качестве подозреваемого

Повестка экс-парламентарию была опубликована в среду на сайте СБУ.

Согласно документу, Царев фактически проживает в аннексированном Россией Крыму - в Ялте по улице Кирова, 39.

Царева вызывают на 10:00 9 ноября в Главное следственное управление СБУ для допроса в качестве подозреваемого по уголовному производству №42014070000000169.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 ноября Генеральная прокуратура заявила, что начала процедуру заочного осуждения Царева.

Экс-депутат подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и действий, направленных на публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, совершенные лицом, которое является представителем власти, что привело к тяжелым последствиям, то есть уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2, 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд Киева 30 октября дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Царева.

В сентябре СБУ уже вызывала Царева на допрос, однако тот заявил, что не явится на него, поскольку ему, по его мнению, "запрещен въезд в Украину".