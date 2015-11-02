"Чувствую себя лучше, чем Порошенко": Корбан рассказал об условиях содержания в камере

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в зале судебных заседаний Новозаводского райсуда Чернигова, который рассматривает представление прокуратуры об избрании ему меры пресечения.

"Я чувствую себя лучше, чем Петр Алексеевич Порошенко. Давление на меня не оказывают. Единственное, что в камере горит все время свет и еще не дают (питьевой) воды", - заявил Корбан.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября в Днепропетровске прошли обыски в доме лидера «Укроп» Корбана и его родителей, а также в доме у председателя правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Затем Корбана доставили в Главное следственное управление Генпрокуратуры в Киеве. Впоследствии стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.

В ГПУ заявили, что Корбану объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной группировки), ч. 5 ст. 191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ст. 349 (захват представителя власти или работника правоохранительного органа в качестве заложника), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение автотранспортом) Уголовного кодекса Украины.