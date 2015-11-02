Поклонская пригрозила наказанием всем причастным к блокаде Крыма

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В отношении всех лиц, кто устроил так называемую "блокаду" Крыма, кто совершил деяния против прав и свобод наших граждан, против интересов нашего государства и Республики Крым, кто нарушил требования действующего законодательства, будут приняты процессуальные решения - и Ленур Ислямов не исключение!", - отметила Поклонская.

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При этом она подчеркнула, что они все будут привлечены к установленной законом ответственности.

В отношении всех лиц, кто устроил так называемую "блокаду" Крыма, кто совершил деяния против прав и свобод наших граждан... Posted by Наталья Поклонская on 2 ноября 2015 г.

Ранее следственный отдел управления ФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении координатора блокады оккупированного полуострова - Ленура Ислямова.

Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают к Крыму беспрепятственно.